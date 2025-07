Il governatore della Campania sul dispositivo che blocca l'avvio dell'auto se il guidatore non supera un test dell'alito

“Non conosco come funzioni ma se impedisce a qualche squinternato di mettersi al volante dopo essere passato per via Barolo o via Grappa mi sembra un provvedimento interessante”. Questo il commento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla firma del ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, apposta sul decreto che prevede l’obbligo dell’alcolock, il sistema che impedisce l’avvio del veicolo se il guidatore non supera un test dell’alito, per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

