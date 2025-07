Hot dog, hamburgher e fuochi d'artificio

Con due giorni d’anticipo sulla festa nazionale statunitense del 4 luglio a Villa Taverna, residenza dell’Ambasciatore Usa in Italia, si festeggia l’Independence Day. Per ricordare la Dichiarazione di indipendenza del 1776 la residenza si veste a festa con bandiere e coccarde a stelle e strisce, musica dal vivo e ospiti istituzionali e non.

Presente quest’anno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni assieme ai vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, che per l’occasione indossa una cravatta rossa, forse un richiamo a Donald Trump. Sul palco con le autorità italiane anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Tra gli invitati presenti non solo membri del governo come i ministri Crosetto, Santanchè e Casellati ma anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi. Per il Partito Democratico presenti i deputati Lia Quartapelle e Lorenzo Guerini.

“È il mio primo giorno dell’indipendenza qui e spero di festeggiarne molti altri” ha detto l’ambasciatore Usa in Italia Tilman J. Fertitta nel suo discorso di apertura in cui ha espresso grande apprezzamento per Giorgia Meloni a nome del governo Usa. “Oggi, Italia Stati Uniti su tanti dossier parlano la stessa lingua. Elemento positivo soprattutto nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando” ha detto Meloni. Chiusa la parte istituzionale si è aperto per gli ospiti il barbecue a base di hamburger e hot dog allestito nel giardino di Villa Taverna e in chiusura i tradizionali fuochi d’artificio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata