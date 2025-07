Il governatore: "Quest'opera è una sfida nazionale"

“A Palazzo Chigi è stato firmato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la velocizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria adriatica. Vista la rilevanza strategica dell’infrastruttura è stato scelto come Commissario straordinario l’attuale amministratore delegato di RFI Aldo Isi, ad ulteriore dimostrazione della centralità e del rilievo che questo intervento riveste per il Governo tutto. Con la nomina del Commissario straordinario si attua un abbattimento dei tempi, delle procedure, delle burocrazie autorizzati e imprimendo una velocizzazione fondamentale per dotare anche le Marche dell’Alta Velocità”. Lo ha dichiarato il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli. “Quest’opera non è solo una questione di mobilità, ma una sfida nazionale che riguarda la coesione territoriale, lo sviluppo economico e la competitività delle nostre comunità. È un progetto che cambierà radicalmente il volto dell’Italia centrale e meridionale. Ringrazio vivamente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministro delle infrastrutture Matteo Salvini per questa decisione che costituisce uno snodo fondamentale per il nostro territorio. Attendiamo ora la registrazione formale da parte della Corte dei Conti del decreto che confido avvenga in tempi brevi”, ha concluso Acquaroli.

