Alessandra Durante si è scusata in un video e poi ha offerto le sue dimissioni

Bufera sull’assessora di Lecco Alessandra Durante: da assessora attiva contro il cyberbullismo ha insultato un cittadino, utente social di un gruppo su Facebook dedicato alla città, con un account anonimo. Dopo che i responsabili del gruppo Facebook hanno verificato l’identità dell’utente e hanno rivelato che si trattava proprio dell’assessora, Durante ha fatto un video sui social per porre le sue scuse. Ma non sono bastate: secondo le testate locali ha poi rassegnato le sue dimissioni nelle mani del sindaco (che si è riservato di decidere in merito).

Le scuse social di Alessandra Durante

“E’ doveroso che io faccia queste scuse pubbliche nei confronti di un cittadino cui ho risposto in maniera molto prepotente, maleducata, scendendo nel personale e facendolo anche in anonimato“. Inizia così il video di scuse dell’assessora Alessandra Durante sui social. Un video postato su Instagram e ripreso da diverse testate, locali e nazionali, dopo la bufera che la aveva investita.

“Non porto nessuna giustificazione o scusa perché qualunque sia la motivazione” dice l’assessora “in ogni caso non giustifica il modo in cui lo ho fatto”. “Sono caduta esattamente in quei comportamenti che da tempo analizziamo come comportamenti da limitare o eliminare dall’arena social. E’ corretto che sia emerso il mio nome perché in quanto amministratore pubblico è doveroso che io mantenga il corretto distacco, cosa che questa volta non ho fatto, lo ho fatto tante volte ma questa volta no” aggiunge, spiegando anche che probabilmente non avrebbe rivelato la sua identità se non fosse scoppiata la bufera e dicendo che sarebbe inutile nascondersi dietro “ipocrisie”.

“Rinnovo le mie scuse a lui ma anche a tutti i cittadini con cui ho lavorato in questi anni su queste tematiche” conclude l’assessora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata