Il consigliere comunale non condivide le parole del sindaco che aveva lanciato l’allarme dopo i cartelli contro i cittadini israeliani apparsi nei giorni scorsi

Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi a Palazzo Marino, non condivide le parole del sindaco di Milano Beppe Sala che sabato aveva lanciato l’allarme antisemitismo in città dopo i cartelli contro i cittadini israeliani apparsi nei giorni scorsi. “No, non condivido affatto, perché non è antisemitismo. Cioè quattro mascalzoni che faranno la svastica sulla Shoah ci saranno sempre, perché al mondo volete che non troviamo quattro mascalzoni. Mi sembra che Beppe abbia detto una cosa che secondo me non pensava“, ha affermato Monguzzi durante il presidio Pro Pal in piazza San Babila. “Sono da condannare senza sé e senza ma per il motivo semplice che evocano quei cartelli del 1937-38 che erano una cosa orribile. Ma sono quattro cartelli messi da quattro cretini. Cosa c’entra questa roba con il genocidio dei palestinesi? Non mischiamoli, condanniamoli, ma il fatto principale è che stanno sterminando”, ha aggiunto.

