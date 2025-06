Il capo dello Stato: "Solidarietà e vicinanza ai familiari"

Ustica, nel giorno del 45esimo anniversario della strage, interviene il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo – sottolinea il capo dello Stato – che non potrà mai essere cancellato. Tutti coloro che erano a bordo di quel DC9, partito da Bologna con destinazione Palermo, vi trovarono la morte. Ottantuno persone tra equipaggio e passeggeri: tanti i corpi che non fu possibile ritrovare. È stata una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro Paese”.

“Sentimenti di solidarietà e vicinanza ai familiari”

“La memoria rinnova anzitutto i sentimenti di solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime, costretti a uno strazio indicibile, indelebile, inspiegabile. La Repubblica non abbandona la ricerca della verità e sollecita la collaborazione di tutti coloro che, anche tra i Paesi amici, possono aiutarci a rispondere al bisogno di giustizia, che non si dissolve negli anni perché è parte del tessuto stesso della democrazia”, conclude Mattarella.

Lo scorso anno, all’indomani dell’anniversario, erano state diffuse alcune fake news su Mattarella che il Quirinale ha immediatamente smentito, e su cui la procura ha aperto un’inchiesta.

La Russa: “Verità non sia più ostacolata da silenzi e complicità”

“Sono trascorsi 45 anni dal disastro aereo del DC-9 Itavia e ancora oggi la ferita inferta al nostro Paese resta aperta nella coscienza civile e nella storia della Repubblica. È nostro dovere impegnarci affinché la memoria di questa strage non si affievolisca e la verità non sia più ostacolata da silenzi, reticenze e complicità. Ai familiari delle 81 vittime giunga la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica”. Così su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fontana: “Ferita aperta, perseguire obiettivo piena verità”

“La strage di Ustica, 45 anni dopo, resta una ferita aperta. In questa giornata rinnovo ai familiari delle vittime la mia vicinanza. Accertare la piena verità dei fatti su quanto accaduto il 27 giugno 1980 deve essere un obiettivo da perseguire con costanza e determinazione”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

