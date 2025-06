Il ministro degli Esteri: "Al momento a Teheran c'è questo governo e con questo parliamo"

Israele-Iran, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, accoglie la notizia del cessate il fuoco e rivela: “Nei colloqui che ho avuto ieri con il mio omologo Abbas Araghchi ho proposto Roma come luogo di nuovi colloqui”. “Noi – aggiunge – cerchiamo di avere un dialogo aperto con l’Iran, fermo restando che non può avere la bomba atomica”.

“Il cessate il fuoco è una buona notizia”

Il cessate il fuoco fra Israele e Iran “è una buona notizia” e “mi auguro possa essere rispettato“, dice Tajani che spiega: “Noi stiamo seguendo con la massima attenzione anche attraverso l’unità di crisi”. Su un possibile cambio di regime, sottolinea: “Noi siamo pragmatici. Il primo obiettivo è la de-escalation. Vediamo come si evolve la situazione ma non vogliamo provocare altra instabilità nell’area. Toccherà agli iraniani decidere il loro futuro ma al momento c’è questo governo e noi con questo parliamo“.

“Italiani in base Usa attaccata erano stati avvertiti”

I militari italiani presenti nella base Usa in Qatar attaccata dall’Iran “erano stati avvertiti. Erano usciti dalla caserma e stavano in albergo”, spiega poi Tajani parlando in tv a ‘Mattino Cinque’. Il titolare dalla Farnesina aggiunge che tutte le ambasciate nell’area sono “in azione per garantire i nostri concittadini”. “Sono circa 50mila gli italiani che vivono in quell’area del Golfo”.

Von der Leyen: “Bene cessate il fuoco, negoziati unica via”

“L’Europa accoglie con favore l’annuncio di un cessate il fuoco da parte del Presidente Trump. È un passo importante verso il ripristino della stabilità in una regione in tensione. Questa deve essere la nostra priorità collettiva. Invitiamo l’Iran a impegnarsi seriamente in un processo diplomatico credibile. Perché il tavolo dei negoziati rimane l’unica via percorribile”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Merz: “Bene proposta Trump, rende mondo più sicuro”

Anche il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, saluta con favore il cessate il fuoco: “Accolgo con favore l’appello del presidente americano per un cessate il fuoco sequenziale. Se questo cessate il fuoco avrà successo dopo i decisivi attacchi militari statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani, sarà uno sviluppo molto positivo. Renderà il Medioriente e il mondo più sicuri”, scrive su X. “Faccio appello sia all’Iran che a Israele affinché ascoltino questo appello. Ringrazio il Qatar e gli altri stati della regione per la loro compostezza in questi giorni e ore drammatici. A margine del vertice Nato di oggi all’Aia, discuteremo con i nostri partner americani ed europei su come la situazione possa ora essere ulteriormente stabilizzata“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata