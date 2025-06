Ci si potrà iscrivere fino al 25 luglio sul sito Universitaly

Al via oggi, lunedì 23 giugno, le iscrizioni a Medicina: quest’anno debutta il semestre bianco, dopo la riforma dell’accesso alla facoltà voluta dalla ministra all’Università e ricerca, Anna Maria Bernini. Ci si potrà iscrivere fino al 25 luglio sul sito Universitaly. Da domani saranno anche disponibili sullo stesso portale i syllabi, i programmi di studio delle tre materie del semestre aperto (Fisica, Chimica e Biologia).

Medicina, in cosa consiste e quanto vale la riforma

La riforma è stata finanziata con oltre 20 milioni di euro lo scorso anno. Il ministero dell’Università e della ricerca ha chiesto agli atenei di aumentare ulteriormente i posti disponibili per altri 3.000 studenti a fronte di un maggiore finanziamento di 50 milioni di euro, di cui 30 milioni del Fondo di finanziamento ordinario. Da oggi sono anche disponibili – sempre nella sezione dedicata su Universitaly – i syllabi, i programmi di studio delle tre materie fondamentali del semestre aperto (Fisica, Biologia, Chimica e propedeutica biochimica).

La riforma prevede l’abolizione dei test d’ingresso, il superamento del numero chiuso e l’istituzione di un ‘semestre aperto’ con accesso libero, con la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio affine. Al momento dell’iscrizione dovrà essere indicata la sede in cui frequentare il semestre aperto, insieme al corso affine scelto. Ciascuno studente dovrà anche indicare almeno 9 altre sedi (per un totale diá10) alternative e almeno 10 sedi preferite, ai fini di una eventuale prosecuzione nel corso affine al secondo semestre.

Medicina, quando iniziano le attività formative

Le attività formative del primo semestre inizieranno il 1° settembre e termineranno entro novembre. Le università, nell’esercizio della loro autonomia, disciplineranno la metodologia didattica per l’erogazione delle attività formative. Dal 2026-2027, gli atenei dovranno procedere anche all’adeguamento dei piani di studio dei corsi affini. Il semestre aperto potrà essere ripetuto fino a tre volte, anche non consecutive.

Medicina, quali sono le attività del semestre aperto

Tre gli insegnamenti del semestre aperto: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ciascuna materia permetterà di avere 6 crediti formativi (cfu), per un totale di 18. In caso di superamento di tutti e tre gli esami, i crediti avranno il pieno riconoscimento in caso di immatricolazione al corso affine. Al termine del semestre aperto, ciascuno studente dovrà affrontare gli esami di profitto sui tre insegnamenti. Le prove saranno uguali a livello nazionale e si svolgeranno in contemporanea, nello stesso giorno. Gli studenti avranno a disposizione due appelli: il primo si svolgerà il 20 novembre, il secondo il 10 dicembre. Ogni esame consiste nella somministrazione di 31 domande per ognuna delle 3 materie del semestre aperto: 15a risposta multipla con 5 opzioni di risposta- di cui solo una corretta – e 16 a completamento. Per ogni prova si avranno a disposizioneá45 minuti. I punteggi conseguiti nei singoli esami saranno validi per la formazione della graduatoria nazionale. Il voto sarà espresso in trentesimi con la possibilità anche della lode. Il punteggio minimo per poter accedere alla graduatoria nazionale non dovrà essere inferiore a 18/30 in ogni singola prova. In sostanza gli studenti dovranno essere promossi in ogni esame. È attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta omessa, -0,25 per ogni risposta errata. Per tutte e tre le prove il punteggio massimo complessivo è di 93 punti. Gli studenti non ammessi al secondo semestre, che hanno ottenuto in ciascun esame un voto non inferiore a 18/30, possono proseguire nel corso affine scelto con il riconoscimento di tutti i cfu conseguiti. L’iscrizione al primo semestre del corso affine è gratuita e non vincolata alla frequenza obbligatoria eventualmente prevista dai regolamenti di ateneo.

Medicina, quali sono i corsi affini a cui potersi iscrivere

I corsi affini sono individuati tra quelli delle classi di laurea in Biotecnologie (L-2),Scienze Biologiche (L-13), Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), Scienze zootecniche e Tecnologie delle produzioni animali(l-38), alcuni corsi tra quelli delle Professioni sanitarie (scelti in base a criteri oggettivi e aggiornati annualmente dal Mur).

Salvini: “Niente numero chiuso battaglia Lega diventata realtà”

“Un’ottima notizia: per la prima volta, niente ingresso a numero chiuso per la facoltà di Medicina. Una storica battaglia della Lega, diventata realtà. Dalle parole ai fatti”. Così in un post su Facebook il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini.

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 23, 2025

