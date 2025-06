L'ex segretario Pd: "Il sovranismo nazionalista sdogana la guerra"

Se il PD deve partecipare alla manifestazione del 21 giugno contro il piano di riarmo Ue? Non so quali contenuti abbia ma certamente con questo programma di riarmo non si può essere d’accordo”. Così Pierluigi Bersani, alla presentazione del libro di Federico Fornaro “Una democrazia senza popolo” alla Camera dei Deputati. Bersani ha quindi esposto la sua opinione anche sul fronte iraniano: “Non mi piacciono gli Ayatollah ma ancora meno mi piace la guerra. Credo che né Netanyahu, il massacratore di Gaza, né il suo amico Trump abbiamo diritto alcuno di raccontarci che si porta la pace e la libertà con le bombe fuori dal diritto internazionale. Porterà anni e anni di instabilità. Il sovranismo nazionalista sdogana la guerra”.

