Il governatore della Campania: "Se non affronteranno questi problemi allora si combatterà"

“Nella maggioranza ci sono sensibilità diverse sui temi referendari. Se non intendono affrontare questi problemi allora si combatte, senza nessun imbarazzo. Ma bisogna entrare nel merito delle questioni”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando, a margine della conferenza stampa di presentazione del PDTA Endometriosi svoltasi a Palazzo Santa Lucia, dei referendum 8-9 giugno. “In Italia abbiamo un problema salariale immenso, la gente non arriva alla fine del mese e siamo l’unico paese d’Europa che è rimasto fermo a 25 anni fa per quanto riguarda il potere di acquisto”, ha aggiunto De Luca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata