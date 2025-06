Il partito chiede che la condanna sia unanime

FdI denuncia che nella serata di ieri, la sede di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, è stata “assaltata da 4 soggetti incappucciati partiti da un sit-in di trenta antagonisti dei centri sociali, che armati di picconi e piedi di porco hanno tentato prima di forzare la serranda, poi, non riuscendo nell’intento, hanno lanciato olio esausto e volantini minatori con la scritta ‘Fratelli d’Italia primi della lista’”. Lo denuncia FdI Piemonte in una nota. “L’azione – si spiega – è avvenuta a pochi minuti dall’orario di chiusura e solo fortunatamente non ha riportato feriti tra i militanti che abitualmente tengono aperta la sede di FdI in uno dei quartieri più difficili della città, assistendo i residenti e animando un presidio fisso per il territorio. Già in occasione del 25 aprile la sede di FdI in Barriera di Milano era stata assediata da un corteo di estrema sinistra, costringendo in quel caso i militanti presenti barricarsi per evitare di essere travolti dalle violenze”.

La presa di posizione di Montaruli e Marrone

“La spirale di violenza che ha messo nel mirino la nostra sede a Barriera di Milano è inquietante e necessita di una presa di posizione forte da parte di tutto il mondo della politica – dichiarano la vicecapogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli, e l’assessore della Regione Piemonte, Maurizio Marrone -. Contro l’antagonismo di estrema sinistra, che vorrebbe riportare indietro l’Italia agli anni bui del terrorismo, serve il pugno duro. Troppo spesso, in questa città, abbiamo visto invece concedere spazi ai centri sociali che fanno della violenza la loro arma. Sappiano i responsabili di questo assalto che la sede di Fratelli d’Italia in Barriera, non solo rimarrà aperta e viva ogni giorno, ma lo farà con rinnovata volontà di non lasciare la città in mano a simili soggetti che troppo spesso attirano la simpatia della sinistra che amministra, per ora, Torino”.

Bignami: “Serve condanna unanime”

“Condanniamo con fermezza l’assalto alla sede di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale nel quartiere Barriera di Milano a Torino, compiuto da gruppi antagonisti armati. È un grave atto di violenza politica che non può essere minimizzato né tollerato“. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. “Ai nostri militanti giunga la massima vicinanza: ci auguriamo che tutte le formazioni partitiche inizino a lavorare per fermare l’escalation di odio che colpisce chi rappresenta democraticamente milioni di italiani. Per questo invitiamo i leader del Partito democratico e del MoVimento 5 Stelle a condannare pubblicamente questo ennesimo episodio contro nostri simpatizzanti e tesserati. Davanti alla violenza non possono esserci ambiguità. Fratelli d’Italia non si farà intimidire e continuerà con determinazione il proprio impegno sul territorio”, conclude.

Donzelli: “Solidarietà a militanti Torino”

“Ancora una volta una sede di Fratelli d’Italia assaltata dall’estrema sinistra. Ancora una volta viene presa di mira la sede di Torino, già assaltata il 25 aprile. Ancora una volta si farà finta di non vedere? La nostra solidarietà va ai militanti di Torino che hanno subito questo pericoloso e gravissimo attacco. Al Partito democratico e ad Elly Schlein chiediamo di condannare senza tentennamenti questo ennesimo grave fatto. Quando si assalta la sede di un partito politico viene minata la democrazia che dovremmo tutti difendere sempre. E non può certo valere il criterio per cui un assalto è meno sovversivo se la sede attaccata è di destra. Il silenzio dei rappresentanti delle istituzioni non è più sostenibile. Invito le opposizioni ad abbassare i toni, a smetterla di lanciare quotidiani appelli sul pericolo democratico del governo Meloni e ad iniziare a condannare senza alcuna ambiguità i continui gesti violenti contro Fratelli d’Italia. Il perdurare del silenzio potrebbe essere confuso con una compiacenza ed una complicità a cui non voglio neanche pensare”. Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

Malan: “Recrudescenza violenza estrema sinistra”

“L’aggressione a colpi di piccone avvenuta la notte scorsa contro la sede di Fratelli d’Italia del quartiere Barriera, a Torino, racconta di una sempre più preoccupante recrudescenza di episodi violenti dell’estrema sinistra. Gli assalitori, diverse decine, non riuscendo fortunatamente a forzare la serranda, hanno lanciato olio esausto e lasciato scritte e volantini intimidatori contro il nostro partito. Nell’esprimere solidarietà ai militanti della sede di Barriera da parte del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato, non posso che notare che questi atti trovano riscontro in certi toni violenti e soprattutto nelle infondate accuse di autoritarismo contro provvedimenti del Governo e del Parlamento. Episodi come questo confermano l’esigenza di rafforzare la legalità a tutela di tutti coloro che intendono manifestare pacificamente le proprie idee”. Così in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

