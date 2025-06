Sul tavolo i principali temi dell'agenda internazionale

La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Al centro del colloquio, spiega Palazzo Chigi, la preparazione dei Vertici internazionali in programma nelle prossime settimane e, in particolare, del Consiglio Europeo di giugno.

In tale contesto sono stati discussi i principali temi dell’agenda internazionale, a partire da Ucraina e Medio Oriente, e di quella europea con un focus su sicurezza e difesa, competitività, relazioni transatlantiche e migrazioni.

“Ho avuto un ottimo incontro con Giorgia Meloni a Roma. Abbiamo discusso della preparazione del Consiglio europeo di giugno e dei vertici del G7 e della Nato. Per rafforzare la capacità di difesa comune dell’Europa, dobbiamo garantire una spesa più efficiente e un approccio collettivo alla sicurezza. La sicurezza non è solo difesa. Richiede pace, prosperità e stabilità basate su soluzioni sostenibili alle sfide globali“. Lo scrive su social il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, dopo l’incontro con la premier Meloni.

Con la premier Giorgia Meloni “abbiamo discusso anche dell’importanza di una politica migratoria europea efficace e ben gestita. Infine, abbiamo affrontato il contesto geopolitico più ampio, comprese le relazioni transatlantiche e la situazione in Ucraina e a Gaza. Non vedo l’ora di partecipare alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, che si terrà a Roma a luglio”, aggiunge Costa.

Had a great meeting with @GiorgiaMeloni in Rome.

We discussed the preparation of the June European Council as well as the G7 and NATO Summits.

In order to ramp up Europe's common defence readiness, we must ensure more efficient spending and a collective approach to security.

