Raccomandazione del presidente Bertil Cottier dell'Ecri: "Condurre studio indipendente sul fenomeno"

Il Consiglio d’Europa raccomanda all’Italia di condurre “al più presto uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale nelle sue forze di polizia“. In diversi Paesi europei” si vede “un fenomeno crescente” con “agenti di polizia che fermano persone per la strada basandosi sul colore della loro pelle, sulla loro reale o presunta nazionalità o religione. Questo va contro i valori europei”. Lo ha affermato Tena Simonovic Einwalter, vicepresidente dell’Ecri, La commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa.

“Immaginate come vi sentireste ad essere fermati per la strada per uno di questi motivi. Senza aver fatto niente”, ha aggiunto. Il presidente Bertil Cottier ha poi sottolineato una “raccomandazione specifica” per l’Italia ovvero quella di “condurre uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale all’interno delle forze dell’ordine”.

Razzismo fra le forze di polizia, Fdi fa muro

“L’invito all’Italia da parte del Consiglio d’Europa ad uno studio di profilazione razziale nelle forze dell’ordine è offensivo e non rispetta il lavoro quotidiano delle nostre forze dell’ordine. Le forze di polizia italiane operano tutti i giorni con professionalità e nel pieno rispetto della legalità, garantendo sicurezza e protezione a tutti i cittadini. I nostri operatori intervengono nelle situazioni più complesse per tutelare la comunità. È ingiusto mettere in discussione l’integrità di chi serve lo Stato con dedizione e coraggio. L’Italia continua a sostenere con fermezza le proprie forze dell’ordine, pilastro della democrazia e della convivenza civile. Il loro impegno quotidiano per la sicurezza nazionale merita riconoscimento, non generalizzazioni infondate” ha dichiarato la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli, responsabile nel partito del dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione.

