La storica compagna dello storico dell'arte: "E' il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa"

La compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle, giovedì ha postato una foto che la ritrae mentre si bacia con lo storico dell’arte, che è stato a lungo ricoverato in ospedale per la depressione. Lo scatto è accompagnata da un messaggio. Oggi, 8 maggio, è il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa. Io aspetto impaziente davanti al televisore che si affacci dal balcone e il cielo di Roma è così sereno che ognuno di noi dovrebbe sentirselo addosso, una parte di cielo dentro che può essere più o meno estesa o più o meno illuminante a seconda della cura, della passione e della curiosità con cui la coltiviamo. Intanto il Papa si è affacciato: è commosso, trattiene le lacrime e ci commuove”, scrive la donna.

La compagna: “Papa Leone XIV un buon motivo per continuare a sentirti sempre giovane dentro”

“Leone XIV ci piace molto e Roma è eterna con la Piazza San Pietro gremita e la folla che esulta”, scrive ancora la fidanzata dell’ex deputato di Forza Italia “La pace sia con voi” è la benedizione che arriva dappertutto e anche a te, amore mio, che mi hai fatto vedere il Mondo in una maniera originale e mai scontata, lasciandomi la libertà di immaginare e di sognare tenendo conto dei modelli del passato, ma anche della mia intima e personalissima fantasia – si legge ancora nel post. Il sole sta scendendo lentamente in questo giorno che più di tutti gli altri comunica il senso dell’eterno, un buon motivo , direi, per continuare a sentirti sempre giovane dentro”.

