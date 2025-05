In Piazza del Duomo l'evento organizzato dai Giovani delle Acli

In occasione dello Europe Day 2025 i Giovani delle Acli di Milano, in collaborazione con l’Ufficio a Milano del Parlamento europeo, hanno organizzato un flash mob per sventolare insieme, in Piazza del Duomo, la bandiera più grande d’Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata