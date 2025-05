Forza Italia: "Lavoriamo con FdI su un testo". Opposizioni all'attacco. Schlein: "Scelta cinica e codarda"

Il governo, secondo quanto si apprende, in occasione della riunione del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana.

Forza Italia, attraverso il senatore Pierantonio Zanettin, contattato da LaPresse, spiega: “Stiamo lavorando con il senatore Ignazio Zullo (FdI) per predisporre un testo base da presentare alle commissioni. I tempi sono maturi per una proposta che parta da quei principi enunciati a inizio marzo che stiamo dettagliando”. “L’idea è andare avanti ma serve cautela perché sono materie delicate e di certo non può essere un testo blindato – aggiunge -. Procediamo con la velocità consentita dal bisogno di un consenso che deve necessariamente essere ampio”, prosegue l’esponente azzurro.

Schlein: “Da governo scelta ipocrita, cinica e codarda”

“Una scelta ipocrita, cinica e codarda: il Governo impugna la legge sul fine vita in Toscana, mentre con l’altra mano tiene bloccata la legge sul fine vita in Parlamento. Qui non si tratta di fare propaganda ma di dimostrare la serietà e la responsabilità di non voltare le spalle a chi sta soffrendo, regolando in maniera dignitosa il fine vita. Si tratta di dare seguito a una pronuncia della Corte Costituzionale su cui il Parlamento è in grave ritardo. Ormai non stupisce più nemmeno il silenzio di Forza Italia, che abbassa la testa a Meloni e Salvini ogni volta, specie quando si tratta di negare diritti. Altro che liberali, come quando si dicono favorevoli a cambiare la legge sulla cittadinanza ma poi invitano a disertare il referendum dell’8-9 giugno che fa esattamente questo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

Magi: “Meloni perseguita persone fin dentro letto di morte”

“Sono falsi, falsi in tutto, persino in quello che predicano. Il governo ha impugnato la legge Toscana sul fine vita, alla faccia dell’autonomia di Salvini, che di fronte a una scelta presa da un Consiglio regionale che ha il diritto e il dovere di disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, ammaina la bandiera autonomista e porta quella regione in tribunale. La Lega volta le spalle alla sua storia e si schiera per il centralismo bigotto dello Stato”, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Il governo, impugnando la legge sul fine vita della Regione Toscana, ha compiuto un atto di ferocia ideologica contro le famiglie e i malati terminali, condannati al dolore e all’accanimento terapeutico dall’inerzia colpevole dell’esecutivo che, nonostante le sentenze della Corte Costituzionale, non legifera sul fine vita”, scrive in una nota Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.”

La norma per il suicidio medicalmente assistito approvata a febbraio

La proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale”, promossa dall’associazione Luca Coscioni e supportata da oltre 10mila firme, è stata approvata dal Consiglio Regionale della Toscana, prima regione in Italia, lo scorso febbraio. A favore hanno votato Pd, M5s, Italia Viva e gruppo Misto-Merito e Lealtà; contrari Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega; la consigliera Lucia De Robertis del Pd non ha partecipato al voto.

Cdm proroga stato emergenza per Gaza: stanziati altri 2,5 mln

“Il governo ha deliberato, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e previa relazione del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza nella Striscia di Gaza, in conseguenza degli accadimenti in atto in quel territorio, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione interessata, che versa in una situazione drammatica, con carenza di cibo e delle cure necessarie, senza la prospettiva del ripristino delle strutture di assistenza sanitaria”. Lo comunica una nota in cui viene spiegato che l’esecutivo ha inoltre “integrato il precedente stanziamento di 5 milioni di euro, di ulteriori risorse pari a 2 milioni e 500 mila euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata