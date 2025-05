Foto da Instagram

Le immagini postate dall'ex vicepresidente della Federazione italiana rafting Alessandro Fantelli

Lollobrigida e Meloni via da Roma per staccare dal lavoro e concedersi un sabato di riposo lontana da palazzo Chigi. Lo scorso fine settimana la premier Giorgia Meloni ha soggiornato in Trentino Alto Adige, dove si è anche cimentata col rafting in Val di Sole affidandosi alla ‘Ursus Adventures’ di Alessandro Fantelli.

È proprio l’ex vicepresidente della Federazione italiana rafting a postare via social le immagini della presidente del Consiglio (in tenuta sportiva, con cappellino e maglia beige) in cui sono presenti, tra gli altri, il capo della sua segretaria particolare Patrizia Scurti, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (che come si vede dalle immagini ha provato anche l’esperienza del volo in parapendio), il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e il deputato di FdI Gianluca Caramanna.

“Un grande onore per Ursus Adventures!”, scrive Fantelli su Facebook spiegando che “nei giorni scorsi abbiamo avuto l’immenso piacere e l’onore di ospitare nella splendida cornice della Val di Sole la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro Francesco Lollobrigida, l’Onorevole Gianluca Caramanna e altre altissime cariche dello Stato”.

“In un contesto unico come quello offerto dalla nostra natura incontaminata, i nostri ospiti hanno potuto ritemprarsi provando emozioni autentiche: dal rafting tra le rapide del Noce, al volo in parapendio sopra le maestose vette trentine, fino a momenti di serenità in riva al fiume – spiega il fondatore e amministratore della Ursus Adventures –. Abbiamo potuto apprezzare da vicino la loro semplicità, simpatia e umanità. Per noi è stato un enorme orgoglio accoglierli e condividere con loro lo spirito della nostra terra. La loro visita rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno che dedichiamo ogni giorno alla valorizzazione del territorio e alla promozione di un turismo autentico e sostenibile”.

