Secondo una proposta, la normativa la responsabilità in caso di incidenti anche mortali scatterebbe solo in caso di colpa grave

Nuova legge allo studio del governo in tema di sicurezza sul lavoro: l’esecutivo è al lavoro su un sistema che preveda attenuanti alla responsabilità penale, in caso di incidenti, per le aziende in regola con la normativa sul tema. Si tratterebbe di una serie di “strumenti per invogliare le imprese ad essere adempienti tramite un sistema di attenuanti e interventi sull’elemento psicologico del reato, che, in caso di incidente, riducano l’ambito della responsabilità penale“, apprende LaPresse da fonti governative qualificate. La proposta normativa è stata formulata da un’apposita commissione al ministero della Giustizia e, spiegano le fonti, “sarà discussa nelle commissioni parlamentari e poi il governo deciderà la formula migliore“. L’obiettivo sarebbe dunque quello di lavorare sulla prevenzione. In caso di incidente sul lavoro, anche mortale, “il risarcimento del danno resta al 100%, ma se l’azienda è in regola scattano dei meccanismi che riducono l’ambito della responsabilità penale”, chiariscono le fonti, e di fatto l’azienda potrebbe rispondere solo per colpa grave.

Oggi giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro

Oggi, lunedì 28 aprile, è la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, ma in Italia si è registrata l’ennesima morte bianca: un operaio 59enne a Carrara che è precipitato con il camion all’interno di una cava di marmo ed è finito schiacciato sotto il mezzo pesante.

