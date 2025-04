Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin: "Un aiuto tangibile a famiglie e imprese"

Con 99 sì, 62 no e un astenuto sulla questione di fiducia posta dal governo, arriva il via libera dall’Aula del Senato al dl Bollette già approvato dalla Camera.

Pichetto: “Aiuto per famiglie e imprese”

“Un aiuto tangibile a famiglie e imprese. Proseguiamo sulla strada della sicurezza energetica”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin commentando il via libera al decreto Bollette. “Il governo – aggiunge Pichetto – prosegue sulla strada della sicurezza energetica”.

“Con il decreto Bollette, divenuto legge – continua Pichetto – abbiamo scelto di sostenere famiglie e imprese nella difficile congiuntura dei prezzi energetici. Il nuovo provvedimento reca un aiuto tangibile innanzitutto a quanti sono in maggiore difficoltà economica, introducendo anche nuove norme a tutela dei consumatori“.

“Il governo – conclude – prosegue sulla strada della sicurezza energetica, che vuol dire innanzitutto diversificazione delle fonti ma anche, come accaduto in questo caso, interventi per alleviare il peso sui settori economici e sociali del Paese maggiormente esposti ai rincari”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata