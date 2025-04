Videomessaggio della premier agli Stati Generali di Federturismo: "E' asset strategico"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio agli Stati Generali di Federturismo, in corso a Roma. Da parte del governo c’è una “strategia a 360 gradi che sta dando i suoi frutti, che ha permesso di dare nuova linfa, nuova forza, nuova attrattività al turismo italiano”, ha detto la premier che ha sottolineato: “I numeri ci restituiscono un quadro positivo del quale andiamo orgogliosi. Nel 2024 abbiamo toccato un nuovo record, raggiungendo quota 458 milioni di presenze turistiche. Per la prima volta nella storia d’Italia ha superato la Francia, e siamo secondi solamente alla Spagna”. “Crescono i turisti stranieri – spiega Meloni -, aumenta la presenza delle strutture alberghiere, sale la spesa pro capita. Tutti indicatori di un sistema turistico che è tornato dinamico, in salute e che ha le carte in regola per raggiungere nuovi traguardi”.

Meloni: “Turismo asset strategico”

“Il Turismo è uno degli asset strategici della nostra economia. Appena tre giorni fa il governo ha superato il suo giro di boa della legislatura – ha proseguito la premier-. Ci siamo lasciati alle spalle due anni e mezzo particolarmente intensi, sia per le tante sfide che abbiamo affrontato sia per gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati di raggiungere. Uno di questi era proprio quello di restituire al Turismo quella centralità che per troppi anni era stata negata, di farne ancora di più il motore di sviluppo, di occupazione, di benessere di questa nazione”.

Turismo, Meloni: “Abbiamo sfruttato i fondi Pnrr”

“Abbiamo sfruttato i fondi del Pnrr per riqualificare l’offerta turistica – ha ricordato la presidente del Consiglio –, dando così in modo in particolare alle piccole e medie imprese, di migliorare le strutture e offrire una ricettività di maggiore qualità. Abbiamo scelto anche di puntare sulla destagionalizzazione, perché è la chiave per avere un Turismo sempre più dinamico, in ogni momento dell’anno e sempre più diffuso sul territorio”.

