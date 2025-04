La vicepresidente del Senato: "Mi imputa la non candidatura di una persona a lui cara"

Licia Ronzulli risponde agli insulti che il giornalista Vittorio Feltri le aveva rivolto lunedì scorso durante un incontro pubblico con il senatore Matteo Renzi. “Perché Feltri ce l’ha con me? Non sono motivi politici, ma come li ha chiamati lui una volta sono probabilmente ragioni di cuore”, ha detto la vicepresidente del Senato a margine del Salone del Mobile. “Credo che sia perché imputa a me la non candidatura di una persona a lui cara. Peccato che quando abbiamo fatto le candidature del 2022, sì io ero coordinatore di Ragiona Lombardia ma quel tavolo era presieduto dal più grande degli autorevoli, il nostro presidente Berlusconi. Ho le spalle larghe anche per prendermi la colpa di una cosa che non ho deciso io, ma credo che a tutto ci sia un limite”.

