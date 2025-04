Nuova iniziativa dopo quella del 15 marzo a Roma

Dopo la manifestazione del 15 marzo a Roma organizzata dal giornalista Michele Serra, una nuova iniziativa di piazza “per l’Europa” si svolgerà domenica 6 aprile a Bologna. Ad annunciarlo il sindaco felsineo, Matteo Lepore, insieme alla prima cittadina di Firenze, Sara Funaro. Alla manifestazione parteciperà anche l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, oltre a giornalisti come Massimo Giannini, Gad Lerner e lo stesso Serra e scrittori come Marco Malvaldi.

In piazza a Bologna anche +Europa

Ha comunicato la propria adesione alla manifestazione di Bologna anche +Europa, che afferma che “partecipa con convinzione” all’iniziativa. “In un contesto internazionale attraversato da gravi tensioni geopolitiche e da crescenti spinte nazionaliste, +Europa ribadisce che la risposta deve essere un’Europa più forte, più unita, più democratica. Di fronte alle sfide globali – dalle derive autoritarie di Trump, ai dazi commerciali, fino alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina – serve urgentemente un’Unione Europea federale, capace di garantire stabilità, pace, diritti e progresso”, dichiarano Arcangelo Macedonio, membro della segreteria nazionale di +Europa, e Federico Eligi, coordinatore regionale della Toscana. “Oggi più che mai è fondamentale riaffermare i valori fondanti dell’Unione Europea: pace, libertà, solidarietà. L’Europa non è solo un progetto politico, ma una visione di civiltà che va rafforzata e rilanciata, contro ogni forma di autoritarismo e divisione. +Europa – concludono – invita iscritti, simpatizzanti e tutti i cittadini a partecipare numerosi, per costruire insieme un futuro europeo fondato su democrazia, diritti e giustizia sociale”.

Partecipano anche Uil Emilia Romagna e Toscana

Parteciperanno a Bologna anche Uil Emilia Romagna e Uil Toscana. “L’iniziativa, promossa dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, è un’occasione per ribadire l’impegno della Uil per un’Europa più unita e sociale!”, spiegano in una nota congiunta il segretario generale Uil Emilia Romagna Marcello Borghetti e il segretario generale Uil Toscana Paolo Fantappiè. “Da troppo tempo chiediamo un’Europa che unisca, non che divida, convinti che i nazionalismi siano il risultato di politiche che trascurano il sociale, mettendo a rischio il benessere di chi costruisce davvero il futuro: lavoratrici, lavoratori, pensionati e giovani“, aggiungono. “La Uil – proseguono Borghetti e Fantappiè – ha sempre sostenuto i valori europei, e confida che la voce di queste piazze, spinga verso l’Europa dell’integrazione e degli investimenti che mettano le persone al centro. Per la Uil – concludono – il punto di riferimento rimane quell’Europa dei popoli, per la quale continueremo ad alzare la voce ed a fare la nostra battaglia”.

