Alla cerimonia della durata di 25 minuti parteciperà anche la Regina Camilla

Re Carlo parlerà in Aula a Montecitorio il 9 aprile nel corso della cerimonia, davanti alle Camere riunite, per la visita dei reali del Regno Unito. La cerimonia, nella quale il re sarà accompagnato dalla Regina Camilla, al via alle 14.50, sarà aperta dagli interventi dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. La durata della cerimonia sarà di 25 minuti.

Prima di recarsi a Montecitorio, i reali del Regno Unito saranno ricevuti a Palazzo Madama alla 14. Dopodiché La Russa – su invito del presidente Fontana – si recherà alla Camera dei deputati per la cerimonia nell’Aula di Montecitorio.

