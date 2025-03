L'europarlamentare: "La mia priorità è offrire a Forza Italia un percorso sereno". L'assistente ai domiciliari

Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, non si candiderà: “La mia priorità è offrire a Forza Italia un percorso sereno verso le elezioni regionali. Ho costruito in questi anni un partito al di sopra di ogni sospetto ed in una fase in cui è giusto che ogni contesto venga chiarito senza interferenze, ritengo doveroso contribuire a preservare il partito da ogni possibile elemento di attacco o strumentalizzazione chiarendo che non rientro tra i possibili candidati alla presidenza della Regione Campania”, ha detto intervenendo al congresso cittadino di Battipaglia.

“Il mio impegno politico non cambia: continuo a lavorare con determinazione per rafforzare Forza Italia e costruire un’alternativa solida per il futuro della Campania”, ha concluso il leader degli azzurri campani.

Domiciliari per l’assistente

Ha risposto alle domande del giudice della Corte d’Appello di Napoli e ottenuto gli arresti domiciliari Lucia Simeone, l’assistente dell’eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello arrestata giovedì in un hotel a Marcianise (Caserta) in esecuzione di un mandato di arresto europeo spiccato dalle autorità belghe per associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione nell’ambito di un’indagine su presunte tangenti versate da lobbisti per favorire in Ue il colosso cinese Huawei sul 5G. “La mia assistita ha risposto a tutte le domande che il giudice le ha rivolto dichiarandosi innocente. Non abbiamo neanche potuto dire di essere estranei ai fatti, perché i fatti non sono molto chiari” ha spiegato il legale della donna, l’avvocato Antimo Giaccio. Simeone “ha spiegato la sua attività lavorativa e anche la causale di questo bonifico di mille euro che sarebbe il prezzo della corruzione. All’esito dell’interrogatorio il giudice ha concesso gli arresti domiciliari, in attesa di decidere sulla consegna all’autorità belga, alla quale noi ci siamo opposti”, ha aggiunge l’avvocato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata