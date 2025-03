“Io da segretario di partito non ho mai fatto manifestazioni finanziate da enti pubblici perché se devo fare un congresso della Lega, un corteo o una manifestazione del centro destra ce la paghiamo“. Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione del ponte dell’industria a Roma, commentando la manifestazione ‘Una piazza per l’Europa‘, andata in scena lo scorso 15 marzo. “Che quella non fosse una manifestazione politica significa negare che oggi c’è il sole. Oggi il sole c’è e quella era una manifestazione di parte. Sono lecite, ma di solito le manifestazioni di parte se le pagano le parti“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata