Fonti di governo smentiscono le ricostruzioni giornalistiche sulla cena della premier a Bruxelles con eurodeputati FdI

Fonti di Palazzo Chigi smentiscono “categoricamente” le ricostruzioni riportate da alcuni organi di stampa in merito ai colloqui tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e gli eurodeputati di Fratelli d’Italia a Bruxelles. In particolare, si precisa che Meloni “non ha mai definito la propria citazione del Manifesto di Ventotene alla Camera come ‘una trappola’ in cui sarebbero ‘cascati esponenti dell’opposizione con reazioni isteriche’, né ‘una mossa mediatica’ che ‘ha fatto impazzire la sinistra’. Ogni interpretazione attribuita alle parole del Presidente al di fuori di quanto detto pubblicamente è da considerarsi priva di fondamento”. “Preoccupano le ormai quotidiane notizie diffuse da alcuni media su fatti mai accaduti”, concludono le stesse fonti.

