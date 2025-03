La segretaria del Pd contro la premier dopo le sue dichiarazioni alla Camera: "Non ha agibilità politica"

Elly Schlein attacca Giorgia Meloni dopo le sue dichiarazioni alla Camera. La premier infatti ha respinto il Manifesto di Ventotene – considerato uno dei testi fondanti dell’Unione europea. “Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia”, ha detto la presidente del Consiglio scatenando l’ira delle opposizioni.

“La presidente Meloni è fuggita di nuovo, non c’è che dire. L’ultima apparizione risale allo scorso dicembre. Si è chiusa per mesi nel silenzio imbarazzato di chi non sa cosa dire o non vuole dire cosa pensa. Il Paese non conosce il suo parere ma conosce quello della Lega che oggi con il collega Molinari l’ha praticamente commissariata”, ha detto la segretaria del Pd intervenendo nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo.

Schlein: “Meloni muta di fronte a insulti”

“Si è già ridotta a complice silenziosa del progetto di disgregazione europea. Nessuno di noi pensa di rinunciare ai rapporti con gli Usa ma davanti agli insulti si reagisce e invece Meloni è rimasta muta. E’ una neutralità ideologica di chi non sa scegliere tra la maglia dell’Italia e il cappellino di Trump”, ha aggiunto la leader dem.

Schlein: “Non ha agibilità politica”

“Oggi è successa una cosa grave. La Lega ha detto che lei non ha il mandato per approvare il piano ReArm Eu a Bruxelles. Lei è stata commissariata e non ha agibilità politica. Avete tre posizioni diverse. Dalla vostra risoluzione sono spariti la difesa comune e il piano di riarmo. L’avete scritta con l’inchiostro simpatico, ti credo che siete compatti: non c’è scritto nulla”, ha detto ancora Schlein.

