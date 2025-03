La maggioranza di governo trova l’intesa sulle nomine in vista del Cda del 20 marzo. Petrecca approda a RaiSport

C’è l’accordo politico sulle nomine dei direttori Rai. Nel cda del 20 marzo verranno ufficializzati gli incarichi a Roberto Pacchetti alla Tgr, Pierluca Terzulli al Tg3, Nicola Rao al posto del ‘pensionando’ Francesco Pionati a Gr e Radio1 dal 15 luglio. Mentre Paolo Petrecca lascia RaiNews per approdare a RaiSport. Al suo posto arriva Federico Zurzolo.

Non sono previsti interim nel cda Rai del 20 marzo. Per quanto riguarda RaiItalia sarà Maria Rita Grieco a prendere il posto di Ferragni che è andato in pensione a fine febbraio lasciando la responsabilità provvisoria a Stefano Coletta.

