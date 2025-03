La visita questa mattina a San Benedetto del Tronto per discutere sulle tematiche legate al mare

Si è conclusa oggi, 14 marzo, la visita italiana del Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis, a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, accompagnato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Durante la giornata, il Commissario ha partecipato a diversi appuntamenti, dedicati alla valorizzazione delle risorse marine e al dialogo con il settore della pesca locale. Il programma ha incluso momenti importanti, con una visita al comando delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e al Museo del Mare e della Civiltà Marinara delle Marche, sottolineando l’importanza della tradizione marinara e della tutela delle risorse ittiche.

A seguire l’incontro, presso l’Università Politecnica delle Marche, con i rappresentanti del settore della pesca locale. Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il Sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, hanno portato i loro saluti istituzionali. Il Rettore Gian Luca Gregori ha presentato il corso universitario “Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche”, mirato a formare professionisti per una gestione responsabile del settore. Sono intervenuti anche il Sottosegretario all’Economia Lucia Albano, il Sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, l’assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini.

Il ministro Lollobrigida

“Ringrazio il Commissario Kadis per la sua presenza e per l’importante momento di confronto ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida -. Con la nuova politica europea, stiamo già vedendo miglioramenti concreti: la mia prima trattativa in Agrifish ha impedito tagli alle giornate di pesca, permettendo ai nostri pescatori di respirare, ed è stato un risultato importante dopo anni di buio che hanno desertificato i nostri porti. L’impegno della Regione Marche, sotto la guida del Presidente Acquaroli, è fondamentale per rilanciare il settore e oggi ne abbiamo avuto la conferma. La collaborazione con la nuova Commissione europea è essenziale per garantire questo cambio di passo. Continueremo a lavorare come abbiamo fatto finora capovolgendo quella che era la visione europea degli ultimi anni riportandola a quella che era dei Trattati di Roma”.

Le Marche e l’importanza della pesca

“La presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, oggi a San Benedetto del Tronto insieme al Commissario europeo alla Pesca Kadis, dimostra l’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee nei confronti di questo settore, fondamentale per l’economia della nostra regione che tanto ha dato alla pesca che tanto vuole ancora dare – ha sottolineato il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli -. Siamo fiduciosi che il Governo nazionale e il Governo europeo compieranno le scelte migliori a sostegno di tutto il comparto, che nelle Marche impegna centinaia di imprese e altrettante famiglie. Per questo è fondamentale che l’Europa e chi ha il compito di prendere decisioni determinanti venga in contatto diretto con i territori, anche quelli apparentemente più periferici, che hanno tuttavia un’importanza strategica nella visione di un’economia del mare che possa tornare ad essere sostenibile e competitiva e di un settore che è fondamentale anche per la capacità di portare il prodotto ad alti livelli nel settore gastronomico, caratterizzandosi per assoluta qualità ed eccellenza. Come Regione abbiamo investito molto anche nel potenziamento e nella logistica dei nostri porti, per quelle opere attese da anni e per il dragaggio per dare maggiore sicurezza alle imbarcazioni e migliori condizioni per operare. Stiamo investendo per il potenziamento delle infrastrutture portuali come a San Benedetto, Ancona e Pesaro ed anche sui porti regionali che rappresentano delle comunità radicate e vivaci. Abbiamo presentato oggi al Commissario anche il Corso di laurea per la tutela delle risorse ittiche, avviato dall’Univpm, che ha sede proprio qui a San Benedetto ed è l’unico a carattere europeo con questo approccio formativo nei confronti di giovani professionisti del settore”

Il percorso universitario

“Questo nuovo percorso universitario coniuga insieme innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle risorse ittiche del nostro mare ed è un passo fondamentale per tutta la nostra comunità”. Così il coordinatore di Fratelli d’Italia e consigliere regionale nelle Marche Andrea Assenti, sul nuovo corso universitario in ‘Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche’ dell’Università politecnica delle Marche a San Benedetto del Tronto. “Si dovranno affrontare le nuove sfide globali del settore e garantire un equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale, per questo sarà necessario formare nuove figure professionali. La presenza del commissario europeo Kadis, biologo ed esperto di biodiversità – conclude Assenti -, è un segnale importante del ruolo centrale che la scienza e le istituzioni devono avere in questa transizione verso un modello di gestione responsabile e sostenibile”

La visita si è conclusa poi presso l’Istituto Professionale Alberghiero Filippo Buscemi, dove il Ministro Lollobrigida e il Commissario Kadis hanno incontrato studenti e docenti.

