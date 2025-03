Sarebbe scaduto mercoledì alle 12. Nuova battuta d'arresto per il provvedimento

Nuova battuta d’arresto per il ‘Salva Milano’, il disegno di legge volto a semplificare le procedure urbanistiche nel capoluogo lombardo e sbloccare i cantieri fermi a causa delle interpretazioni restrittive delle normative vigenti che hanno portato all’apertura di varie inchieste da parte della procura meneghina. Il termine per gli emendamenti al disegno di legge in commissione Ambiente al Senato è stato rinviato: sarebbe scaduto domani, mercoledì, alle 12. “Rinviato ma non sine die”, apprende LaPresse da fonti della commissione. Su richiesta di alcuni gruppi, infatti, il presidente Fazzone ha sospeso il termine in attesa di un ufficio di presidenza, per il quale non è stata stabilita una data, che ne fisserà uno nuovo. Nei giorni scorsi c’era stato il passo indietro del Comune di Milano sul ‘Salva Milano’ in seguito all’ultima delle inchieste, che ha portato all’arresto per corruzione di Giovanni Oggioni, ex dirigente dell’Urbanistica del Comune: un’indagine da cui sarebbe emerso, secondo l’accusa, che il provvedimento sarebbe stato ‘dettato’ ai parlamentari dagli stessi indagati.

