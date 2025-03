Immediata la solidarietà del partito Azione: "Atto vile non lo fermerà". Sul caso indaga la Digos

“Calenda infame“. “Questa scritta è comparsa davanti all’ingresso della scuola di mio figlio. Vorrei segnalare all’infame vigliacco che l’ha fatta che io lavoro a corso Vittorio Emanuele II, 21. Vado in ufficio a piedi e non ho la scorta. Può serenamente venire a dirmi in faccia ciò che pensa“. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda postando la foto della scritta sul muro. Immediata la solidarietà del partito. Sul caso indaga la Digos.

