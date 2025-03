Forza Italia parla di "farneticazioni". Vannacci sosteneva che Forza Italia avesse votato a favore dello stop alle auto a benzina nel 2022

“Otto giugno 2022, stop auto a benzina dal 2035: Forza Italia a favore, Lega contraria. Due marzo 2025 Partito popolare europeo (Tajani) revocare stop auto a benzina”. E’ il post che era stato pubblicato in mattinata, poi rimosso, dall’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci. Reazione immediata da parte da parte di Forza Italia.

“Non si comprendono le farneticazioni di questa mattina del Generale Vannacci, che con un post – rimosso dopo qualche ora – accusa Forza Italia di aver votato a favore dello stop ai motori benzina e diesel entro il 2035. La realtà è ben diversa: l’8 giugno 2022, nella prima votazione su questa misura, tutti i deputati di Forza Italia hanno votato contro. Lo stesso è avvenuto nel successivo voto a febbraio 2023 che ha definito la posizione finale del Parlamento europeo”, accusa l’europarlamentare di Forza Italia, Salvatore De Meo.

“La nostra posizione – prosegue – è sempre stata chiara: la transizione deve avvenire con tempi e modalità compatibili con la tutela della nostra industria e dell’occupazione, evitando fughe in avanti dannose per il nostro sistema produttivo. Il nostro obiettivo è coniugare la protezione dell’ambiente con la crescita economica, senza imporre scelte drastiche che rischiano di mettere in ginocchio interi settori strategici per il nostro Paese”, conclude.

“Vannacci mente sapendo di mentire. Ignoranza o malafede? Oggi, sui suoi profili social, l’europarlamentare della Lega, in assenza di prove, attacca Forza Italia sostenendo che il nostro partito avrebbe cambiato posizione sul voto al bando delle auto diesel e benzina. Secondo lui, nel 2022 avremmo votato a favore. Sarebbe bastato controllare le liste di voto per verificare che la notizia è completamente falsa”, rincara la delegazione degli eurodeputati di Forza Italia, al Parlamento Europeo. “È evidente che Vannacci – rimarcano -, destinato all’oblio, cerchi la menzogna per ottenere qualche minuto di visibilità. Ma con Forza Italia casca male: noi, a differenza sua, siamo sempre stati coerenti nella difesa delle imprese”.

