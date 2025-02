Nel pomeriggio il voto sulla ministra del Turismo, rinviata a giudizio per falso in bilancio. Il guardasigilli nel mirino delle opposizioni per il caso Almasri

Doppia mozione di sfiducia alla Camera per i ministri del governo Meloni. La maggioranza alla prova dell’Aula nel pomeriggio, quando si vota la mozione relativa al caso della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rinviata a giudizio a Milano per falso in bilancio nell’indagine sulla società della galassia Visibilia. Al mattino, invece, discussione generale sulla mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio, firmata da Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa in riferimento alla vicenda di Nijeem Osama Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato a Torino il 19 gennaio e poi liberato e rimpatriato in Libia con un volo di Stato italiano.

Mozione sfiducia Nordio, nessun deputato maggioranza iscritto a parlare

Non ci sono deputati di maggioranza iscritti a parlare nella discussione generale, in Aula alla Camera, sulla mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli. Nell’elenco degli iscritti figurano quattro parlamentari del M5S, due del Pd, due di Avs e uno di Italia Viva. La mozione è illustrata da Federico Gianassi (Pd).

Giamassi (Pd): “Nordio ha umiliato il Paese”

“La liberazione di un omicida, torturatore e stupratore come Almasri ha gettato discredito sul nostro paese e imbarazzo profondo per le nostre istituzioni democratiche. Di questa pagina oscura della storia repubblicana, ministro Nordio, anche lei è responsabile e per questo presentiamo una mozione di sfiducia nei suoi confronti”, perché “lei ha umiliato il Paese“. Queste le parole del deputato del Pd Federico Gianassi illustrando in aula alla Camera la mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli. “Lei ministro si è clamorosamente contraddetto”, era “ben consapevole di aver fatto scappare un criminale e ha tentato di giustificarsi. Utilizzando un errore di battitura ha tentato un’operazione da campione mondiale di azzeccagarbugli“, aggiunge Gianassi.

