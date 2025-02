La presidente del Consiglio: "Da EAU investimento imponente di 40 miliardi di dollari in Italia"

“Una giornata che io considero storica“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, in corso a Roma. “Noi utilizziamo spesso la parola ‘storica’ per definire qualcosa, a volte lo facciamo a sproposito. Questo è uno dei casi nei quali in cui utilizzare la parola ‘storica’ non è farlo a sproposito. Italia ed Emirati Arabi Uniti hanno portato la loro collaborazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima. Noi abbiamo firmato oltre 40 intese bilaterali e il nostro lavoro non intende esaurirsi qui”, ha detto la premier.

“Io non posso che accogliere con enorme soddisfazione la volontà concreta degli Emirati Arabi Uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari. Si tratta senza timori di smentita di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione. E si tratta di una straordinaria manifestazione di fiducia e di amicizia nei confronti dell’Italia, del suo sistema produttivo e della sua economia”, ha sottolineato la presidente del Consiglio. Che ha poi aggiunto: “La scelta che abbiamo fatto è stata di concentrare questa collaborazione su assi strategici, guardando cioè al futuro perché vogliamo fare un lavoro di lungo periodo. Vogliamo che la nostra collaborazione abbia un orizzonte lungo, vogliamo che abbia un orizzonte stabile”.

Meloni: “Altro punto di partenza in relazione bilaterale con Emirati”

“Io considero la giornata di oggi importantissima, un altro punto di partenza nella nostra relazione bilaterale. Questa cooperazione profonda si svilupperà a più livelli, trasformerà quelli che erano partner apparentemente lontani o comunque con interessi potenzialmente divergenti in partner che decidono di condividere un importantissimo pezzo del loro cammino insieme”, ha aggiunto Meloni. “Abbiamo condiviso con il presidente bin Zayed – ha spiegato – un approccio nuovo e cioè tentare insieme di interpretare le trasformazioni profonde del nostro tempo con visione, con coraggio, senza avere paura di osare. E’ un approccio che abbiamo già dimostrato in molte occasioni, l’ultima in ordine di tempo con la scelta di realizzare insieme all’Albania una nuova infrastruttura energetica che collegherà le due sponde dell’Adriatico, un passo tangibile di un’interconnessione davvero globale”, “con al centro il Mediterraneo che è il principale focus di attenzione dell’Italia in questo tempo”.

