IL vicepremier e leader della Lega: "L’Europa non può più ignorare i pericoli mortali portati dall’immigrazione di massa"

“Sangue e terrore a Berlino, ancora per mano di un immigrato. Dopo anni di accoglienza senza limiti e finta tolleranza, l’Europa non può più ignorare i pericoli mortali portati dall’immigrazione di massa, come dicono Donald Trump e J.D.Vance. Intanto, domani i tedeschi per loro fortuna votano e possono cambiare. Ha ragione Elon Musk: solo AfD può salvare la Germania”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

