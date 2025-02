Decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti

Con 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti, l’aula della Camera ha approvato il dl Milleproroghe, ovvero il disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il testo, già approvato dal Senato, diventa quindi legge.

Ecco cosa prevede il provvedimento

Nel testo uscito dal Cdm del 9 dicembre la nuova proroga di 4 mesi per lo scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili nei casi di colpa grave. Annullate le multe da 100 euro ai no-vax: i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. I permessi di soggiorno per i cittadini in fuga dalla guerra in Ucraina, in scadenza al 31 dicembre 2024 “possono essere rinnovati, previa richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2026″.

