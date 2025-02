“Questo è un Paese per noi come tutti quelli rivieraschi particolarmente importante. Non siamo separati ma uniti dall’Adriatico. Penso che si intensificherà la nostra presenza sempre di più con l’avvicinarsi dell’ingresso del Montenegro nell’Unione europea, e sarà ancora di più quando questo avverrà, ma i tanti versanti in cui già si svolge la collaborazione sono il segno di quanto sia promettente questa collaborazione. Grazie per quanto fate, auguri”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la comunità italiana in Montenegro. “L’attaccamento del Montenegro al nostro Paese è crescente, l’esempio fornito che i nostri connazionali offrono qui è altamente positivo e apprezzato. Vi ringrazio di questo”, “la vostra attività si riverbera direttamente sulla credibilità e sul prestigio della Repubblica. È quindi molto importante. Ve ne sono grato, auguri per quello che fate”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata