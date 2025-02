Tutti i partiti d'accordo sul poker di nomi formato da Marini, Cassinelli, Luciani e Sandulli

I partiti avrebbero trovato l’accordo sui quattro giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare mancanti. Il poker di nomi sarebbe quello composto da Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Meloni a Palazzo Chigi, in quota FdI; Roberto Cassinelli, avvocato 69enne genovese, già deputato e senatore azzurro con Silvio Berlusconi in quota FI; Massimo Luciani, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico a ‘La Sapienza’ per il Pd e Maria Alessandra Sandulli, professoressa ordinaria di diritto amministrativo all’Università di Roma Tre, figura ‘tecnica’ avanzata dalle opposizioni e condivisa dalla maggioranza. Intanto, è in corso nell’Aula della Camera la seduta comune per l’elezione dei quattro giudici costituzionali.

Consulta, Gasparri (FI): “Con scelta Cassinelli abbiamo depistato tutti”

Con la scelta di Roberto Cassinelli “abbiamo depistato tutti, nessuna ha indovinato. È un giurista, ha i requisiti, era uno dei nomi in valutazione. Ho sempre detto che alla fine FI avrebbe espresso un nome”. Così il capogruppo di FI al Senato, Maurizio Gasparri, parlando con i cronisti nel Transatlantico della Camera prima del via della chiama per l’elezione di quattro giudici della Corte Costituzionale.

