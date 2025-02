Matteo Salvini e Gideon Sa'ar, ministro degli Esteri israeliano

Il vicepremier leghista: "Il 7 ottobre non può essere cancellato come se nulla fosse"

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, è in Israele. Dopo il bilaterale con il ministro degli Affari esteri, Gideon Sa’ar, ecco l’incontro con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Previsto in giornata anche un incontro con il ministro per la Diaspora israeliano, Amichai Chikli. Martedì 11 febbraio Salvini terrà una conferenza stampa a Gerusalemme, all’hotel King David, alle 16 ora locale (le 15 in Italia).

Salvini: “In Israele incontrerò ministri, rapporto Lega-Likud importante”

“In Israele incontrerò la mia collega ministra dei Trasporti innanzitutto perché il mio obiettivo è far lavorare aziende italiane in Israele. Poi incontrerò anche altri ministri, il ministro degli Esteri, il ministro della Diaspora, esponenti politici perché il 7 ottobre non può essere cancellato e dimenticato come se nulla fosse. Il rapporto fra Italia e Israele e politicamente il rapporto tra Lega e Likud (il partito guidato da Netanyahu, ndr) è assolutamente un rapporto per me importante”, ha detto stamani il leader della Lega, a margine della visita al cantiere del Villaggio olimpico, in vista di Milano-Cortina 2026, all’ex Scalo Porta Romana, a Milano, prima di volare in Israele.

