Il leader della Lega: "Una risposta a milioni di italiani in difficoltà"

La proposta della Lega sulla rottamazione delle cartelle esattoriali “è una risposta a milioni di italiani in difficoltà che non vedono l’ora di tornare a fare il loro dovere di contribuire, ma che oggi non sono messi in condizioni di poter essere contribuenti leali con il Paese perché le regole lo impediscono”. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini alla conferenza stampa di presentazione della proposta della Lega sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. “Quindi conto che su questo l’intera maggioranza faccia quadrato e i tempi siano spediti”, aggiunge spiegando che “ci sono milioni di italiani che stanno aspettando questo”. “La priorità assoluta della Lega per questo 2025 in termini economici – prosegue Salvini – è una rottamazione seria, definitiva, equa, vantaggiosa per lo Stato e utile per milioni di italiani. Conto che la politica sia unita – ribadisce – anche perché, prima di me, rottamazioni simili, anche se non definitive e quindi non risolutive ed efficaci, sono state adottate da governi di centro-sinistra e di centro-destra. Quindi penso che sia una bella opportunità non solo per la maggioranza e per il governo, ma per l’intero Parlamento di dare un bel segnale di unità e di serietà al popolo italiano”.

