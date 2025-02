Schlein: "Se il ministro ha elementi, li dica in Parlamento"

Il vicepremier Matteo Salvini torna sul caso Paragon, il software di hacking di livello militare sarebbe stato utilizzato per spiare oltre 90 persone, tra cui giornalisti e membri della società civile, “Non so se ci fosse questo software, non so da chi fosse usato, per quali motivi, sicuramente un momento di chiarezza in quelli che paiono regolamenti di conti interni all’interno dei servizi di intelligence che svolgono un ruolo fondamentale per la stabilità, la sicurezza e la democrazia del Paese è fondamentale”. Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini alla conferenza stampa di presentazione della proposta della Lega sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. “Che ci siano paginate quotidiane dove agenti segreti attaccano altri agenti segreti invece di difendere l’interesse nazionale, questo sì è preoccupante”, ha aggiunto il ministro.

Schlein: “Se il ministro ha elementi, li dica in Parlamento”

“La vicenda Paragon è estremamente grave, stiamo parlando di un software che entra nel telefonino e spia le chat. Sapete di chi? Dei giornalisti e degli attivisti di Mediterranea. Il Governo deve chiarire, perché quello che hanno detto è stato smentito dal Guardian. Il Governo non può, come ha fatto con quando ha liberato il torturatore libico Almasri, mettere la testa sotto la sabbia, la ‘presidente del coniglio’ deve venire a spiegare. Se Salvini ha degli elementi li venga a riferire in Parlamento“. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo a ‘L’Aria che tira’ su La7, in collegamento da Taranto.

Casarini: “Spiati altri membri della ong Mediterranea”

“Ci sono altri membri” di Mediterranea Saving Humans spiati dallo Spyware Graphite della azienda israeliana Paragon. “Abbiamo verificato e sono almeno tre”, in pratica “la metà” tra gli italiani. Lo ha detto a LaPresse Luca Casarini, fondatore e capomissione della ong.”Io credo che questo possa significare che Mediterranea è uno dei target, non io personalmente ma la ong in quanto tale”, ha aggiunto. A suo parere ciò è “dovuto anche al fatto che noi gestiamo l’unica nave battente bandiera italiana”. Inoltre “il contesto in cui questo sta avvenendo è quello della Libia e il memorandum Italia-Libia. A noi i libici hanno anche sparato addosso, siamo particolarmente esposti con i libici e direi anche con chi cerca di capire cosa facciamo e cosa faremo”.

