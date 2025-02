Il presidente dell'Assemblea legislativa: “Impegno a garantire strumenti concreti di sostegno e sviluppo”

Incontro molto partecipato quello organizzato dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini a Palazzo delle Marche con i rappresentanti del mondo agricolo e vitinicolo, imprenditori, produttori, esponenti delle associazioni di categoria e comitati di vecchia e nuova costituzione. Coro unanime rivolto alla richiesta di aiuto “per evitare – è stato detto da più parti – che quest’ultima chiamata si tramuti in pianto”. Tante le problematiche urgenti da affrontare, aumento dei costi di produzione e dell’energia elettrica, concorrenza estera, cambiamenti climatici ed estrema complessità dei bandi pubblici. “Oggi più che mai il comparto agricolo si trova ad affrontare sfide complesse – ha sottolineato il presidente Latini – E’ per questo che siamo impegnati a garantire strumenti concreti di sostegno e sviluppo, attraverso nuove misure di finanziamento che possano rispondere alle vostre esigenze. In merito al tema dei bandi pubblici – ha aggiunto il Presidente Latini – pur se complessi, rappresentano un’opportunità per migliorare le infrastrutture aziendali, favorire l’innovazione, incentivare le pratiche sostenibili e sostenere il ricambio generazionale, elemento fondamentale per dare continuità al settore. Il nostro obiettivo è creare condizioni che consentano alle aziende agricole di crescere, investire e competere senza svantaggi”.

Il prossimo incontro a Marzo

In chiusura il presidente ha voluto evidenziare l’importanza del contributo offerto dagli agricoltori in questa sede di confronto, “indispensabile per costruire politiche efficaci e mirate”. Per questo motivo un nuovo appuntamento è stato già fissato per il prossimo mese di marzo. Presente al tavolo il dirigente del servizio politiche agroalimentari della Regione Marche, Lorenzo Bisogni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata