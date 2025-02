“Non sono permaloso se c’è qualcosa che risale al passato è di pessimo gusto ma non è un problema politico perché eravamo su fronti diversi. Un altro paio di maniche sarebbe se considerazioni di un certo tipo fossero fatte da alleati adesso mentre governiamo insieme. Sicuramente questi sgradevoli epiteti, risalenti ad anni fa quando Lega e Fratelli d’Italia non erano insieme hanno un peso: ma se fossero fatti domani avrebbero un peso evidentemente diverso”. E’ il commento di Matteo Salvini in merito alle chat private del gruppo Fdi e pubblicate in un libro contenenti epiteti e offese dirette al leader della Lega all’epoca ministro dell’Interno durante il governo Conte I.

