Forza Italia lavora a una proposta di legge per il ripristino almeno parziale. Il presidente M5S: "Delirio di onnipotenza"

È scontro sull’immunità parlamentare fra il presidente del M5S, Giuseppe Conte, e il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo l’idea lanciata dal partito azzurro che lavora a una proposta di legge per ripristinare, almeno in parte, l’immunità parlamentare cancellata nel 1993.

La proposta di Forza Italia

“C’è da fare una proposta di legge costituzionale. Bisognerà predisporla e vediamo – conferma il portavoce azzurro Raffaele Nevi -. Ci vuole una larga convergenza. Ancora non ne abbiamo parlato con gli alleati, sappiamo che c’è una benevolenza su questo tema e vedremo con loro, anche se ci sarà tempo in questa legislatura. Ci sta lavorando il presidente Calderone, ci dovrà lavorare, ancora è un po’ lontana”.

Conte: “Da Meloni delirio di onnipotenza, subito retromarcia su immunità”

“E dopo il ripristino dei vitalizi al Senato, l’abolizione del reato per i politici che abusano del loro potere, l’aumento degli stipendi dei Ministri e la imbarazzante difesa della ministra Santanchè tenuta incollata alla poltrona, ecco che ci provano con l’immunità e il ritorno di uno scudo che renda intoccabili esponenti del Governo ed eletti!”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, sui social.

“Capite a cosa servono i piagnistei di Meloni e soci contro i giudici – aggiunge -: a creare il clima adatto ad aumentare privilegi, soldi e spazi di impunità per i politici, mentre si colpiscono i cittadini comuni con nuovi reati e tagli anche sulle buste paga. Siamo governati dalla Marchesa del Grillo? Questi qui sono in pieno delirio di onnipotenza. Facciano subito retromarcia su questa proposta e su queste intenzioni: alziamo il livello di guardia prima che sia troppo tardi, dobbiamo opporci tutti insieme. Altro che Meloni ‘una del popolo’, hanno gettato la maschera: arroganza, immunità e privilegi”.

Tajani: “Non sono contrario all’immunità ma è da discutere”

L’ipotesi di un ritorno dell’immunità parlamentare cancellata nel 1993? “Non ne abbiamo parlato neanche noi” di Forza Italia. “Io personalmente non sono contrario, però per me è da discutere, vedere in che termini, per quali reati”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a margine di un evento a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata