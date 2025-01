L'incarico avrà durata di tre anni a partire dal 17 febbraio 2025

La Giunta regionale ha conferito oggi l’incarico di direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche – Atim alla dottoressa Marina Santucci, attuale dirigente di ruolo della Giunta regionale del settore Audit e controlli di secondo livello. L’incarico ha una durata complessiva di tre anni e decorre dal 17 febbraio 2025, al fine di consentire l’avvicendamento dei ruoli con l’attuale direttore ad interim. “Nella procedura tecnica di valutazione Marina Santucci è stata ritenuta il soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento del suddetto incarico, in quanto dirigente regionale in possesso di competenze plurisettoriali e di esperienze professionali e capacità manageriali di rilievo, maturate anche nel settore del turismo – si legge nella nota della Regione Marche -, nell’organizzazione fieristica e dell’internazionalizzazione, nonché nell’attività amministrativa del settore pubblico. Nell’ambito dell’attuale incarico, ha maturato competenze come responsabile dell’Autorità di Audit per il POR FESR, FSE+ e FEASR, con funzioni di garante nei confronti della Commissione europea del corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo”.

