Una contestazione da parte di gruppi di estrema sinistra filo-russi a Bologna contro la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno finisce in prima serata sulla tv di Stato russa. Questa volta l’esponente del Pd, venuta a conoscenza della trasmissione ieri sera, decide di denunciare l’accaduto e la violazione delle sanzioni. Le immagini mostrano un raduno di poche decine di persone, con bandiere di Rifondazione comunista, manifesti contro la Nato e volantini contro il Pd e la sua lotta alla disinformazione russa su cui appare la foto di Picierno accostata a quello del gerarca nazista Joseph Goebbels.

Last night, Russia’s state-run Channel One, despite being under sanctions, dedicated a prime-time report to a gathering of just 20 people protesting my initiatives to counter Russian disinformation in Italy. They even distributed a flyer comparing my face to that of Goebbels.… pic.twitter.com/xoMK2vuPff — Pina Picierno (@pinapic) January 31, 2025

“Il primo canale della Tv di stato russa, ovviamente sotto sanzioni, dedica un ampio servizio in prima serata ad un raduno di circa 20 persone che si sarebbero date appuntamento per protestare contro le mie iniziative di contrasto alla disinformazione russa in Italia, con tanto di volantino, in cui la mia faccia viene accostata a quella di Goebbels”, denuncia l’esponente del Pd su X. “Questa è una palese violazione delle sanzioni, che segnalerò personalmente a tutte le autorità competenti. È anche un chiaro atto di disinformazione sul suolo italiano e l’ennesimo tentativo di intimidirmi”, scrive Picierno. “Come ho già detto molte volte, l’unico effetto di tali sforzi è rafforzare la mia determinazione. Quindi, grazie per la spinta motivazionale”, rimarca.

Non è il primo attacco alla vicepresidente dell’Eurocamera

Il video è datato 18 gennaio e mostra le immagini delle proteste per la chiusura del centro sociale Villa Paradiso a Bologna. Secondo gli organizzatori della manifestazione l’amministrazione comunale avrebbe sfrattato gli inquilini anche a causa di una proiezione di un documentario sugli eventi in Ucraina. Non è la prima volta che la vicepresidente dell’Eurocamera viene attaccata in piazza da gruppi filorussi. Già a novembre durante una protesta di filoputiniani aveva subito violenti attacchi ai quali è seguita la solidarietà del mondo politico.

