(LaPresse) . “Il problema della flessibilità” sull’uso dei fondi per la coesione “è un tema serio” perché bisogna “rendersi conto delle sfide che a livello locale e regionale noi dobbiamo affrontare e questo dialogo” tra l’Ue e i territori locali “presuppone l’ascolto reciproco”. Lo afferma il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un punto stampa presso la sede di rappresentanza regionale a Bruxelles.”Dobbiamo anche uscire da una visione che vede tutte le regioni sullo stesso piano – spiega il governatore a margine della sua visita alle istituzioni Ue -. Ogni regione ha le sue sfide, ogni regione ha dinamiche diverse, una conformazione del territorio diversa, delle sfide, una storia. Quindi è importante che vi siano regole che possano adattarsi anche alle sfide, ai problemi, al punto di partenza che non sarà mai lo stesso di ciascun territorio”, perché “i territori non partono tutti uguali, è necessario questo dialogo e che queste regole siano adattabili alle differenze che comunque si riscontrano”. “Conoscete le differenze strutturali e infrastrutturali che ci sono all’interno del nostro Paese, ma seppur questo lo allarghiamo all’intera Unione Europea, tutto questo assume una valenza maggiore”.

