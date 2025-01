Nella seduta odierna il presidente Latini ha inviato a “non chiudere gli occhi di fronte alla barbarie”. In collegamento da Auschwitz Mario Venezia racconta l’orrore del campo di sterminio

Il Consiglio regionale delle Marche si è riunito in seduta aperta per celebrare il Giorno della Memoria. Nelle parole del Presidente Dino Latini, che ha aperto i lavori, l’invito “ad onorare la memoria di milioni di vittime innocenti”. “Siamo tutti chiamati a ricordare e a non chiudere mai gli occhi di fronte alla barbarie. Quell’orrore ha avuto origine da un’ideologia di odio e intolleranza – ha sottolineato Latini – ogni giorno possiamo scegliere di essere testimoni e protagonisti di un cammino di cambiamento”. All’intervento del Presidente Latini hanno fatto seguito le parole di Marco Ascoli Marchetti, Presidente della Comunità Ebraica di Ancona, e quelle di Mario Venezia, Presidente della Fondazione Museo della Shoah, in collegamento da Auschwitz. Donatella D’Amico, Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ha ribadito il ruolo fondamentale della scuola per la conservazione della memoria, “arma potentissima”. Successivamente sono intervenuti Silvana Giaccaglia, Presidente Anmig Marche, Carlo Sdogati, componente del direttivo Anpi Ancona, Valentina Conti, in rappresentanza dell’Istituto Storia Marche, Clara Ferranti della Rete universitaria per il Giorno della Memoria che ha ricordato Shlomo e Marika Venezia. Indignazione per gli ignobili insulti che sono giunti via social alla senatrice Liliana Segre è stata espressa da Guido Lorenzetti, Vicepresidente della sezione Aned di Milano, che ha poi invitato l’Aula a rivolgerle un applauso.

In Aula la Fisorchestra Marchigiana di Castelfidardo

La seduta è stata impreziosita dall’esibizione musicale della Fisorchestra Marchigiana di Castelfidardo, diretta da Daiana Dionisi, un’eccellenza nel panorama orchestrale regionale. I brani eseguiti, dalle colonne sonore de “La vita è bella” e “Schindler’s List”, hanno emozionato i presenti. Tra questi, tra il pubblico, gli studenti di diversi istituti scolastici regionali, che hanno poi presentato in Aula gli elaborati selezionati al concorso ministeriale “I giovani ricordano la Shoah”. Le conclusioni sono state affidate al Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

