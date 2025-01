(LaPresse) – “Mi auguro che ci sia la solidarietà da parte di tutte le opposizioni nei confronti del presidente del consiglio e del governo“. Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, all’esterno della Camera dei Deputati. “Se la motivazione è l’obbligatorietà dell’azione penale – continua il quarto leader di maggioranza- c’è un’altra obbligatorietà, con tutto il rispetto, che dovrebbe essere usata da chiunque, che è l’uso del cervello. Chiunque può fare un esposto, ma tendenzialmente vedi che tipo di contenuto c’è. Pensare di dare un avviso di garanzia al presidente del consiglio, ai ministri degli interni e della giustizia, al sottosegretario, mi sembra che siamo veramente di fronte a un paradosso”. Secondo Lupi, quindi, quanto accaduto “fa aumentare la responsabilità di fare una seria riforma della giustizia, perché tutti i magistrati non sono così, perché c’è bisogno della separazione delle carriere e c’è bisogno di due organi giudicanti in modo che così la giustizia diventi come dev’essere, sempre più vicina ai cittadini”, conclude.

