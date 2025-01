In programma interventi, intermezzi musicali e la presentazione degli elaborati nell’ambito del concorso 'I giovani ricordano la Shoah'. A seguire la seduta ordinaria.

Si svolgerà martedì 28 gennaio, a partire dalle ore 10, la seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche convocata per celebrare il Giorno della Memoria 2025. Sono in programma diversi interventi e intermezzi musicali eseguiti dalla Fisorchestra Marchigiana. Verranno inoltre presentati gli elaborati delle scuole selezionate nell’ambito del concorso ministeriale “I giovani ricordano la Shoah”. Al termine della seduta dedicata al Giorno della Memoria, l’Aula si riunirà in seduta ordinaria per l’esame di eventuali atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nella seduta assembleare aperta. All’ordine del giorno anche l’elezione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, in sostituzione della componente dimissionaria, e la proposta di deliberazione da inviare alle Camere concernente la nuova organizzazione dei Tribunali e degli Uffici del Pubblico ministero. Completano l’ordine del giorno interrogazioni e proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

L’ordine del giorno per il Consiglio del 28 gennaio 2025

1) Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nella seduta assembleare aperta.

2) Interrogazioni:

· n. 1346 a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Battistoni “Riapertura tratto SS76 tra Genga e Serra San Quirico”;

. n. 1354 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Minardi, Vitri, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo “Quadruplicamento della linea ferroviaria Adriatica dell’Alta Velocità, che fine hanno fatto i fondi per finanziare il tratto marchigiano?;

n. 1359 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Minardi, Vitri, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo “Verifica finanziamento bypass ferroviario di Pesaro”; (abbinate)

· n. 1357 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Vitri, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo “Ciclovia Adriatica: a quando il completamento nel tratto di Fano?”;

· n. 1261 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Palazzina funzionale alle emergenze sanitarie da eventi calamitosi presso il presidio ospedaliero ‘E. Profili – Richiesta chiarimenti’”;

· n. 1280 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Procedimento per l’autorizzazione di impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Monte Urano, località Via Fonte Murata, e nel Comune di Fermo”;

· n. 1343 a iniziativa del Consigliere Rossi “Svuotamento Lago di Mercatale”;

· n. 1356 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Minardi, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini e Cesetti “Riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico “San Benedetto” di Pesaro”;

· n. 1362 a iniziativa del Consigliere Latini “Sostegno alla salvaguardia delle Terme dell’Aspio e alla tutela delle sorgenti minerarie”;

· n. 1137 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi e Vitri “Gravi difficoltà delle attività imprenditoriali marchigiane”.

3) Proposta di atto amministrativo n. 77 a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Elezione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria”.

Relatore: Gianluca Pasqui

(Discussione e votazione)

4) Proposta di deliberazione n. 18\23 a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Elezi, Bilò, Dallasta, Marinelli, Ruggeri “Proposta di legge alle Camere concernente: Rinnovo della presentazione della proposta di legge statale trasmessa al Parlamento nazionale, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, nel corso della XVIII legislatura”.

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi

Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

5) Proposta di legge n. 258 a iniziativa del Consigliere Latini “Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2020 n. 31 (Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche)”.

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

6) Proposta di legge n. 262 a iniziativa dei Consiglieri Latini, Mangialardi “Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)”.

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

7) Proposta di legge n. 209 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, Minardi “Istituzione dell’Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici”.

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

8) Mozione n. 454 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Organizzazione servizi socio sanitari a Filottrano”;

Mozione n. 479 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Intervenire sul sistema di emergenza-urgenza sanitaria nella Provincia di Pesaro e Urbino è un dovere civile e di uguaglianza territoriale”;

Interrogazione n. 1135 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “SERVIZIO POTES (Postazioni Territoriali di Soccorso) presso il Comune di Filottrano”;

Interrogazione n. 1152 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Integrare le ambulanze a Fano, un dovere civile”;

Interrogazione n. 1161 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini “Presenza del medico all’interno delle ambulanze del 118”;

Interrogazione n. 1260 a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Carenza di medici nelle Potes della Provincia di Pesaro e Urbino”;

Interrogazione n. 1382 a iniziativa del Consigliere Latini “Risoluzione delle Problematiche relative alla Po.T.E.S. 118 di Senigallia”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

9) Mozione n. 449 a iniziativa del Consigliere Rossi “Richiesta di apertura parziale degli uffici ATC PSI e ATC PS2 ad Urbania e Cagli, presso gli uffici delle Unioni montane”.

10) Mozione n. 380 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo “Allarme sottodimensionamento del Commissariato di Fano”.

11) Mozione n. 408 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “Apertura reparto di pediatria presso Ospedale Profili Engels di Fabriano”;

Mozione n. 521 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Riapertura del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Fabriano”;

Interrogazione n. 1347 a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Battistoni “Riapertura del reparto di Pediatria dell’Ospedale E. Profili di Fabriano”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

12) Mozione n. 253 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nelle Marche e contrasto al caporalato”;

Mozione n. 400 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Istituzione della Procura nazionale del lavoro”;

Interrogazione n. 378 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Stato di attuazione dell’art. 35 (Tutela dei lavoratori) D.L. n. 189/2016 e dell’Accordo per la legalità nella ricostruzione del Centro Italia. Esercizio funzioni di vigilanza sui cantieri”;

Interrogazione n. 444 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Vitri “L.R. n. 27/2017 – Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità”;

Interrogazione n. 446 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Recepimento ’Linee-Guida nazionali su identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura’”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

13) Mozione n. 503 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Minardi e Vitri “Realizzazione di un Centro di permanenza temporanea e il rimpatrio presso l’area in prossimità del sedime aeroportuale nel comune di Falconara Marittima”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

14) Mozione n. 137 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)”.

15) Mozione n. 533 a iniziativa dei Consiglieri Livi, Ausili, Assenti, Putzu, Battistoni, Baiocchi, Borroni, Marinelli, Bilo’, Latini, Marinangeli “Sostegno Forze dell’Ordine”.

16) Mozione n. 250 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Comitato regionale Dieta Mediterranea ex art. 4 L.R. n.14/2018”.

17) Mozione n. 256 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri, Mangialardi “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

18) Mozione n. 523 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Stanziamento risorse finanziarie per attuazione interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia previsti dalla L.R. 32/2018”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

19) Mozione n. 535 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Vitri, Ruggeri, Carancini, Cesetti, Mangialardi e Mastrovincenzo “Interruzione volontaria di gravidanza: per assicurare l’appropriatezza delle procedure e dare seguito all’aggiornamento delle linee di indirizzo ministeriali che prevedono il regime ambulatoriale con autosomministrazione del misoprostolo a domicilio”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

20) Mozione n. 536 a iniziativa dei Consiglieri a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Minardi e Vitri “Azioni per assicurare la piena operatività delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UMEE)”.

(iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del regolamento interno)

